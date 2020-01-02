В 2020 году Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО

02.01.2020, 20:04, Разное

На официальном интернет-портале военно-политического блока НАТО недавно появилась информация о передаче командования Силами сверхбыстрого реагирования. В минувшем году «ядро сухопутных войск» VJTF обеспечивала Германия, а в 2020 — Польша.
По данным Йенса Столтенберга, занимающего пост генсека Североатлантического альянса, основой боевых сил выступит польская 21-я бригада «Подгальские стрелки». В текущем году из 6 000 солдат, входящих в состав Сил сверхбыстрого реагирования, почти 50% составят военные из Польши. В число остальных войдут представители других стран-союзников НАТО – Турции, Чехии, Великобритании, Испании, Венгрии. Со стороны США в качестве поддержки VJTF выступят военно-морские подразделения.

VJTF были созданы более 5 лет назад по решению представителей входящих в Североатлантический альянс стран. Среди основных задач данного формирования – участие в военных операциях НАТО, проводимых в разных уголках планеты.



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