Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о перспективах России в «воздушной гонке» с США

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какими он видит перспективы РФ в ходе «воздушной гонки» с Соединенными Штатами. По его мнению, отечественные военные технологии опережают любых конкурентов.

Результаты противостояния двух сверхдержав зависят от скорости разработки новинок технологий вооружения, а Россия, уверен специалист, значительно успешнее в этом. Причем победу Леонков предрекает Российской Федерации не только в воздушной гонке, но и в состязании гиперзвуковых технологий. При этом он отметил, что уже сейчас у российских ВКС есть гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал».

Стоит отметить, что Соединенные Штаты ранее большую ставку делали на производство и обслуживание крылатых ракет, и только сравнительно недавно стратегия Пентагона поменялась. Однако американским инженерам и руководству вооруженных сил уже не догнать Россию, уверен специалист. Несмотря на некоторые преимущества, у США довольно невысокие шансы на победу в «воздушной гонке». Тот же ЗК «Кинжал» способен уничтожать авианосцы, крейсеры, эсминцы, фрегаты и стационарные объекты.

Есть ряд сфер, где Москва уже не только сократила отставание, но и обошла конкурентов. Сейчас российские производители стараются выпустить также больше беспилотников, таким образом уменьшив количественное превосходство Штатов. Особенно утвердится статус Российской Федерации после того, как отечественные военные инженеры выпустят собственные роботизированные беспилотные летательные аппараты.

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