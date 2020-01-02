Наука: Чрезмерная «стерильность» — причина возникновения лейкозов у детей

Как утверждает профессор Мел Гривс (Mel Greaves) из лондонского Института исследований рака, лейкоз у детей вызывается не только генетическими отклонениями или воздействием опасного излучения, но и отсутствием в детстве типичных инфекций, которые помогают формировать иммунитет. В современном обществе дети часто растут в «стерильных» условиях и не подвергаются достаточному воздействию микробов.

Теория Гривса, основанная на 30 годах его собственной научной работы, была опубликована в последнем номере журнала Nature Reviews Cancer. В своей статье он компилирует информацию других всемирно известных экспертов по вопросам клеточной биологии, иммунологии, генетике, детской лейкемии и эпидемиологии.

Согласно Гривсу, развитие раковых заболеваний у детей можно предотвратить, в том числе, и при помощи увеличения воздействия на детей природных и социальных факторов, особенно в детских садах. Дети, по его мнению, должны сталкиваться с микробами, чтобы укрепить свой иммунитет.

На основании многих лет исследования острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), он и пришел к такому выводу. Раньше лимфобластный лейкоз была неизлечимой форма рака у детей, но сегодня, благодаря прогрессу в лечении, более 90% детей с таким диагнозом можно вылечить. По словам Гривза, причиной этой формы рака у детей является «тройной удар». По крайней мере, у одного из 20 детей есть генетические мутации, которые повышают риск развития рака. Однако эти мутации могут оставаться «спящими», если иммунная система такого ребенка функционирует нормально.

Для того, чтобы иммунная система функционировали должным образом, крайне важно, чтобы дети подвергались воздействию бактерий и вирусов с самого раннего детства. У детей, со слабым иммунитетом из-за отсутствия контакта с бактериями и распространенными вирусами, при воздействии этих вирусов и бактерий впоследствии может развиться вторая генетическая мутация, которая повышает риск развития лейкемии и раковых заболеваний.

По словам Гривза, его теория подтверждается тем фактом, что у все большего количества детей богатых родителей развивается лимфобластный лейкоз. Частота этого заболевания в мире возрастает на 1% ежегодно.

Он утверждает, что такой рост заболеваемости связан с современным образом жизни детей. По его мнению, проблема заключается не в инфекции, а в ее отсутствии. Эта же теория актуальна и для ряда других заболеваний, включая диабет 1 типа, рассеянный склероз и лимфому Ходжкина, а также несколько аллергических заболеваний. Профессор Гривс утверждает, что темпы роста числа всех этих заболеваний ниже в беднейших странах и выше в богатых странах.

Он также отметил, что единственным исключением из правила является Коста-Рика из-за больших инвестиций в систему здравоохранения в этой стране, так как качество ухода за детьми здесь значительно улучшилось. Кроме того, среднее количество детей в семье здесь сократилось с 7,2 до 2,3. Однако такому прогрессу сопутствует также рост числа таких заболеваний, как лимфобластная лейкемия, лимфома Ходжкина и диабет 1 типа.

Кроме того, эксперты по раковым заболеваниям, включая профессора Гривса, подчеркивают, что родители не несут ответственности за развитие раковых заболеваний у своих детей. Они утверждают, что генетические мутации у детей являются случайностью. Они также надеются, что их исследования помогут разработать вакцину для предотвращения развития лейкемии у детей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, заснявшие момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. На опубликованной на YouTube записи видно, как лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением. В другом ролике падение воздушного судна снято издалека: на фоне темного неба видны вспышки. 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего […]