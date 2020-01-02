Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

02.01.2020, 19:58, Новости дня

Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) подписано в четверг в Афинах.

Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис.

Соглашение будет окончательно заключено, когда документ подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу «Посейдон» под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские регионы.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2 тыс. км займет около семи лет и будет стоить примерно 7 млрд долларов. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Ранее в Германии призывали отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу, который стал бы частью Южного газового коридора в обход России.



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