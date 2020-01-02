В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома

В США пожарные из управления города Детройт накануне Нового года опубликовали фото на фоне горящего дома. В связи с этим фактом начато расследование. Об этом CNN сообщил пожарный комиссар Детройта Эрик Джонс.

Он отметил, что пожарным грозит дисциплинарное взыскание.

Опубликованное фото было подписано: «Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи».

Удаленное фото пожарных. Фото: Карточный домик / Telegram

В комментарии CNN детройтские пожарные отметили, что горящий дом на фото был пуст, как и соседнее здание.

Позднее фотография была удалена, а вместо нее появилось объяснение ситуации.

Пожарные заявили, что никто из них не делал эту фотографию – их просто попросили ее опубликовать. В публикации отмечается, что единственная причина удаления – угрозы, которые получали пожарные из-за опубликованной фотографии.

In regards to the photo that was removed we would like to clear a few things up, First of us no one at this page took… Posted by Detroit Fire Incidents Page on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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