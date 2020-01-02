Освобожденный Асеев снял баннер «Free Aseyev» с балкона редакции «Тижня»

Журналист Станислав Асеев, который с лета 2017 года находился в плену боевиков «ДНР» и был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, снял баннер «Free Aseyev» («Освободите Асеева») с балкона редакции газеты «Український тиждень».
Об этом «Український тиждень» проинформировал в Facebook.
«Сегодня состоялось символическое событие: Стас вместе с главным редактором «Тижня» Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко с «Радіо Свобода» сняли с балкона редакции плакат «Free Asyeyev», который в ноябре 2019-го повесили журналисты в знак солидарности с заключенным коллегой», – сказано в сообщении.
Нарешті! До редакції Тижня завітав Стас Асєєв, наш автор, який два з половиною роки провів у полоні сепаратистів. 29-го…
Posted by Тиждень on Neljapäev, 2. jaanuar 2020
Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж. 22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.
По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
31 декабря российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились согласовать новые списки для обмена.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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