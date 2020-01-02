«Праздник-пьянка»: певица Валерия и Иосиф Пригожин отоспались после банкета

Новый год певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин встречали
в кругу близких и родных людей. Знаменитости сняли банкетный зал в одном из
элитных ресторанов Подмосковья. Гости праздника подтягивались всю ночь. Друг
звездного семейства Филипп Киркоров приехал вообще под утро.
Днем, 1 января, певица Валерия и Иосиф Пригожин отсыпались.
Об этом свидетельствует свежий пост вокалистки в «Инстаграм».
«Самый короткий день в году, по-моему, не 21-го декабря, а
1-го января. Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло.
Первое селфи в этом году» – написала знаменитость.
Также певица Валерия опубликовала совместное фото с мужем.
Супруги выглядят счастливыми, бодрыми и свежими.
После, отвечая на сообщение подписчицы, артистка отметила,
что алкоголем никто не злоупотреблял. «Нет вы не правы😁.
Самый короткий день – это после пьянки, любого следующего числа… (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала обывательница.
«Ну не у всех праздник – пьянка🤷♀️😜», – заметила певица Валерия.
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«Ну, очень хорошо выглядите для 1 января))) ночь то
праздничная была!!!», «Самая лучшая пара в мире», «Вы такие красивые….
Счастья Вам и долгих лет жизни….😘😘😘😘😘😘😘😘», – поддержали певицу Валерию интернет-обыватели.
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