«Праздник-пьянка»: певица Валерия и Иосиф Пригожин отоспались после банкета

Новый год певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин встречали

в кругу близких и родных людей. Знаменитости сняли банкетный зал в одном из

элитных ресторанов Подмосковья. Гости праздника подтягивались всю ночь. Друг

звездного семейства Филипп Киркоров приехал вообще под утро.

Днем, 1 января, певица Валерия и Иосиф Пригожин отсыпались.

Об этом свидетельствует свежий пост вокалистки в «Инстаграм».

«Самый короткий день в году, по-моему, не 21-го декабря, а

1-го января. Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло.

Первое селфи в этом году» – написала знаменитость.

Также певица Валерия опубликовала совместное фото с мужем.

Супруги выглядят счастливыми, бодрыми и свежими.

После, отвечая на сообщение подписчицы, артистка отметила,

что алкоголем никто не злоупотреблял. «Нет вы не правы😁.

Самый короткий день – это после пьянки, любого следующего числа… (здесь и

далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала обывательница.

«Ну не у всех праздник – пьянка🤷‍♀️😜», – заметила певица Валерия.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 2 Янв 2020 в 12:09 PST

«Ну, очень хорошо выглядите для 1 января))) ночь то

праздничная была!!!», «Самая лучшая пара в мире», «Вы такие красивые….

Счастья Вам и долгих лет жизни….😘😘😘😘😘😘😘😘», – поддержали певицу Валерию интернет-обыватели.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 31 Дек 2019 в 7:42 PST

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