Британский журнал признал Крым российским

02.01.2020, 19:51, Новости дня

Британский журнал для женщин Good Housekeeping признал российский статус Крыма. Недовольство этим выразили в украинском посольстве в Великобритании.

Журнал Good Housekeeping внес Крым в число самых популярных туристических направлений 2020 года. В статье говорится, что теперь на полуостров можно попасть на поезде, который проходит по Крымскому мосту.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!» – требует украинское посольство в заявлении, опубликованном в Facebook. Диппредставительство утверждает, что Крым будто бы «находится под военной оккупацией» и якобы является частью Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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