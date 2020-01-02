Медики научились предсказывать возникновение болезни Альцгеймера. Они применяют для этой цели сканирование головного мозга с использованием маркеров нового типа.

Новое исследование позволяет определить начало болезни за несколько лет до появления серьезных симптомов. Новый маркер, который представлен соединением «тау». Патология определяется методом позитивной эмиссионной томографии. Это позволяет начать лечение на раннем этапе, что, возможно, сможет отсрочить проявление симптомов и повысить качество жизни пациентов.

Медики предполагают разработать эффективную терапию, которая в будущем будет применяться у пациентов с болезнью Альцгеймера. Современные лекарства направлены на устранение симптомов, а не причины болезни. Специалисты предполагают, что последние исследования станут основой новых открытий в области процессов, возникающих в организме, которые провоцируют данное заболевание. Исследование поможет диагностировать патологию на ранней стадии и эффективно воздействовать на мозг для устранения негативных последствий.

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