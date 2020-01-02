Актрису ленты «Капитан Америка» подозревают в убийстве матери

02.01.2020, 19:30, Новости дня

Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает TMZ.

Преступление было совершено в американском городе Олейте в штате Канзас 20 декабря..

Полиция подозревает, что Фитцджеральд собственноручно зарезала свою 68-летнюю мать. Убийству предположительно предшествовала ссора и драка. Фитцджеральд отвезли в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью.

Актрису арестовали 31 декабря 2019 года. 

Молли Фитцджеральд играла в лентах «Капитан Америка» и «Первый мститель».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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