Актрису ленты «Капитан Америка» подозревают в убийстве матери

Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает TMZ.
Преступление было совершено в американском городе Олейте в штате Канзас 20 декабря..
Полиция подозревает, что Фитцджеральд собственноручно зарезала свою 68-летнюю мать. Убийству предположительно предшествовала ссора и драка. Фитцджеральд отвезли в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью.
Актрису арестовали 31 декабря 2019 года.
Молли Фитцджеральд играла в лентах «Капитан Америка» и «Первый мститель».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года. На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Почему голландцы самые высокие в мире, средний рост в России и провал ЗОЖа в СССР / 5 декабря
- Место крупнейшего кораблекрушения времен Римской империи обнаружено в Средиземном море / 17 декабря
- Мнение: Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по «вмешательству в выборы» / 11 декабря
- Павел Табаков рассказал о съёмках эротических сцен в кино / 28 ноября
- Утка к новогоднему столу: рецепт праздничного блюда / 25 декабря
- Мнение: Как закончились «Звездные войны» / 22 декабря
- Астрономы обнаружили новый вид экзопланет с низкой плотностью / 21 декабря
- Давид Манукяна признался в любви Ольге Бузовой в Instagram / 19 декабря