Депутат Николаевского областного совета угрожал полицейским пистолетом – прокуратура

Правоохранители объявили подозрение депутату Николаевского областного совета за угрозу пистолетом патрульным полицейским. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба прокуратуры области.

В ночь на 24 декабря 2019 года в Березанском районе на автодороге «Николаев – Одесса» экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Toyota за нарушение правил дорожного движения.

Депутат находился за рулем, нарушения правил дорожного движения он не признал, начал угрожать полицейским травматическим пистолетом и пытался покинуть место инцидента.

Правоохранители объявили депутату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В полиции области добавили, что водитель нарушил правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу.

ВИДЕОВидео: Поліція Миколаївщини / YouTube

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения» Кодекса об административных правонарушениях.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данным издания «НикВести», речь идет о депутате от «Оппозиционного блока» Вадиме Олабине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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