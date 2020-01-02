В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома. Инцидент будут расследовать

В США пожарные из управления города Детройт накануне Нового года опубликовали фото на фоне горящего дома. В связи с этим фактом начато расследование. Об этом CNN сообщил пожарный комиссар Детройта Эрик Джонс.

Он отметил, что пожарным грозит дисциплинарное взыскание.

Опубликованное фото было подписано «Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи».

Удаленное фото пожарных. Фото: Карточный домик / Telegram

В комментарии CNN детройские пожарные отметили, что горящий дом на фото был пуст, как и соседнее здание.

Позднее фотография была удалена, а вместо нее появилось объяснение ситуации.

Пожарные заявили, что никто из них не делал эту фотографию – их просто попросили ее опубликовать. В публикации отмечается, что единственная причина удаления – угрозы, которые получали пожарные из-за опубликованной фотографии.

In regards to the photo that was removed we would like to clear a few things up, First of us no one at this page took… Posted by Detroit Fire Incidents Page on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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