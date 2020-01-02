В Сети продемонстрировали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

В интернете показали уникальную модифицикацию отечественного УАЗа. Мастера по тюнингу сделали из российского внедорожника «Хантер» в стиле легендарного Гелендвагена.

Популярнейшая модель G-класса от немецкой корпорации Mercedes-Benz стала образцом для переоснащения УАЗа. Главные изменения коснулись внешнего вида автомобиля, его экстерьер получил иной, премиального уровня обвес, а кузов автодизайнеры перекрасили в оранжевый глянцевый цвет.

Усилиями тюнер-мастеров всем знакомая модель Ульяновского автомобильного завода с индексом 3151 превратилась в настоящий аналог зарубежного авто-бестселлера. Как уверены многие пользователи Сети, оставившие комментарии, если бы завод официально выпустил подобное транспортное средство на рынок, оно могло бы стать рекордсменом по продажам.

Добавили специалисты по редизайну также ряд накладок из пластика на переднее стекло, а на колесных арках установили квадратные пластиковые панели. Кроме того, была увеличена передняя оптика, и усилен бампер, теперь «Хантер» оборудован так называемым «кенгурятником». На крыше новинки установлен довольно солидный багажник, который оснащен четырьмя фарами, помогающими в темное время суток.

Поскольку задачей мастеров была только работа над визуальным оформлением a-la Гелендваген, в технических характеристиках УАЗа изменений не произошло. Однако и без того модель вызвала восхищение как у автолюбителей, так и у профессионалов сферы транспортных средств.

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