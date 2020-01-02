Пикап Ford Ranger Raptor может получить двигатель V8

Представитель американского автопрома компания Ford планирует оснастить мотором V8 полноразмерный пикап F-150. Такой же двигатель может получить и «заряженная» версия другой модели — Ranger Raptor, но продажи новинки «стартуют» не ранее следующего года.

Сейчас Ford Ranger Raptor под капотом комплектуется дизельным 4-цилиндровым агрегатом, генерирующим мощность 210 «лошадей» при 500 Нм крутящего момента. Если же информация об установке V8 окажется достоверной, то пикап станет сравним со спортивным купе Mustang GT. Мощность последнего – 455 л.с при крутящем моменте 556 Нм. Однако на данный момент точных данных о технических характеристиках нового для Ranger Raptor мотора нет.

По информации инсайдеров, первыми оценить «заряженный» пикап от Ford с иным типом двигателя смогут поклонники американского бренда в Австралии. Предположительно, Ranger Raptor будет реализовываться через дилерскую сеть компании-производителя с 5-летней гарантией.

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