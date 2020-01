Британский журнал вводит читателей в заблуждение относительно Крыма – посольство Украины

Британский журнал Good Housekeeping вводит в заблуждение, рассказывая читателям о Крыме. Об этом 2 января заявило 2 января в Twitter украинское посольство в Великобритании.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией», – сказано в сообщении.

На странице журнала, фото которой опубликовали украинские дипломаты, Крым представлен в разделе «Россия». Туристам также рассказали, что в Крым можно приехать из России на поезде, то есть по Крымскому мосту, незаконно построенному российскими властями.

[email protected] Do not mislead your readers! Undoubtedly, #Crimea is worth to enter the rate of hottest 2020 destinations, but it’s a territory under military occupation. Mind FCO travel advice. #CrimeaIsUkraine https://t.co/9Qihzw3Shf pic.twitter.com/U4mxjeYWvS

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 2, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, украинские власти де-факто не контролируют полуостров.

Иностранцы могут законно попасть в Крым после оформления документов у украинских властей и только через контрольные пункты въезда и выезда на административной границе полуострова с Херсонской областью.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

