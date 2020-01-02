Эксперты назвали профессии, провоцирующие ожирение

Эксперты из Harris Interactive провели исследование в интернете и назвали профессии, провоцирующие ожирение. Оказалось, что чем выше уровень стресса на работе, тем больше сотрудников страдают от избыточной массы тела.
К числу таких профессий стоит отнести туристических агентов. Их работа заключается в том, чтобы помочь клиентам с самыми разными вкусами спланировать и организовать их путешествие. Однако с этим процессом связана большая нагрузка и стресс, из-за того, что кроме потребностей своих клиентов, перед туристическими агентами стоят ещё и торговые цели, которые должны быть достигнуты. Более того, сотрудник для выполнения своей работы вынужден сидеть на протяжении многих часов. Естественно, этот факт оказывает негативное влияние как на вес человека, так и на состояние его здоровья в целом.
С подобными проблемами сталкиваются и социальные работники, которые тоже проводят очень много времени сидя и мало двигаются. К тому же, довольно часто их обед проходит прямо на рабочем месте и состоит из не слишком полезных продуктов.
Программист — еще одна малоподвижная работа, которая связана с высоким уровнем стресса и большим напряжением. Пагубной привычкой представителей данной профессии является приём пищи прямо перед монитором. Очень часто программисты не соблюдают режим дня, работая до средины ночи, что негативно влияет на их здоровье и питание.
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