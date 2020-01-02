Мнение: Обсуждение

02.01.2020, 19:28, Разное

Прямо в эти минуты в турецком парламенте идет обсуждение решения о военном вторжении в Ливию. Я слежу за этим не без интереса. Контраст с заседаниями российского Совета Федерации в 14 году и в 15 году, когда Путину было дано право на интервенцию,  разительный. Турки именно обсуждают. Спорят и аргументируют. При том, что особых сомнений в итогах голосования нет: у Эрдогана большинство.

Наши же сенаторы дольше зачитывали саму резолюцию, чем обсуждали — а надо ли России вводить войска на Украину или в Сирию. Турки выглядят на порядки более ответственными перед своей страной, чем российские "коллеги", которым вообще глубоко плевать на последствия принимаемых ими решений. Разница, повторюсь, просто колоссальная.

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вот зачем я заглянул в ТОП ЖЖ? Зачем я все это увидел? Зачем еще и прочитал, пусть и не очень внимательно, по диагонали традиционные посленовогодние размышлизмы об «Иронии судьбы»? А в этом году — о том, спала Надя с Ипполитом или не спала… Да какая разница, не об этом фильм… Всерьез ломать голову в поисках […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика