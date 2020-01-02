Мнение: Обсуждение

Прямо в эти минуты в турецком парламенте идет обсуждение решения о военном вторжении в Ливию. Я слежу за этим не без интереса. Контраст с заседаниями российского Совета Федерации в 14 году и в 15 году, когда Путину было дано право на интервенцию, разительный. Турки именно обсуждают. Спорят и аргументируют. При том, что особых сомнений в итогах голосования нет: у Эрдогана большинство.
Наши же сенаторы дольше зачитывали саму резолюцию, чем обсуждали — а надо ли России вводить войска на Украину или в Сирию. Турки выглядят на порядки более ответственными перед своей страной, чем российские "коллеги", которым вообще глубоко плевать на последствия принимаемых ими решений. Разница, повторюсь, просто колоссальная.
Источник: Эль Мюрид
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