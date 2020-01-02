США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР

02.01.2020, 19:26, Новости дня

Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» КНДР в случае необходимости, сообщил американский министр обороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», – приводит его слова РИА «Новости».

Шеф Пентагона подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР, добавил Эспер.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение.



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Последнее: Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» КНДР в случае необходимости, сообщил американский министр обороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News. «Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», – приводит его слова РИА «Новости». Шеф Пентагона подчеркнул, что США рассчитывают как на свои […]

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