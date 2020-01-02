США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР

Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» КНДР в случае необходимости, сообщил американский министр обороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», – приводит его слова РИА «Новости».
Шеф Пентагона подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР, добавил Эспер.
Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» КНДР в случае необходимости, сообщил американский министр обороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News. «Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», – приводит его слова РИА «Новости». Шеф Пентагона подчеркнул, что США рассчитывают как на свои […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ФТС пополнила бюджет РФ на 45 млрд рублей / 29 декабря
- Гордон рассказал, что с Путиным во время закрытых переговоров на нормандском саммите находился вооруженный охранник / 11 декабря
- «Мешала непрозрачным вещам». Клитина прокомментировала свое увольнение / 28 ноября
- Гаджеты: YouTube защитит пользователей от агрессивных высказываний / 13 декабря
- Трамп: США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят / 3 декабря
- «Мисс мира» стала представительница Ямайки / 14 декабря
- В Пермском крае колясочница пыталась подняться по пандусу в местную администрацию, упала и сломала обе руки / 5 декабря
- На севере Москвы загорелось здание РЖД / 24 ноября