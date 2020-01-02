Алсу провела новогоднюю ночь с семьей — мужем и тремя детьми

02.01.2020, 19:21, Разное

Алсу провела новогоднюю ночь вместе с семьей — мужем и тремя детьми. Отказавшись от вечерних нарядов, она предпочла домашний лук, состоящий из белоснежной блузы и кожаных брюк.
Поклонники восторженно встретили удивительно теплый семейный образ любимой певицы. Она позировала на фоне искусственной ёлки, нарядно украшенной шарами и разнообразными фигурками. Дочери Сафина и Микелла взрослеют, растет и рожденный в 2016году долгожданный продолжатель фамилии Яна Абрамова сын Рафаэль. Детям очень важно присутствие родителей во время новогодних торжеств. Особая семейная атмосфера наполняет дом в этот момент.

Пусть весь мир подождет, счастье в кругу близких дороже, решила не только Алсу, но и многие известные личности. Домашний праздник подарила своим сыновьям продюсер Яна Рудковская, вместе с сыном и дочкой празднует приход Нового 2020 года резидент Comedy Club Павер Воля и его супруга Ляйсан Утяшева. Материальные приобретения в это время не сопоставимы с радостью семейного общения. Своих поклонников поздравила и юная певица одиннадцатилетняя Микелла, поблагодарив их за поддержку во время выступления в шоу «Голос».



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Последнее: Алсу провела новогоднюю ночь вместе с семьей — мужем и тремя детьми. Отказавшись от вечерних нарядов, она предпочла домашний лук, состоящий из белоснежной блузы и кожаных брюк. Поклонники восторженно встретили удивительно теплый семейный образ любимой певицы. Она позировала на фоне искусственной ёлки, нарядно украшенной шарами и разнообразными фигурками. Дочери Сафина и Микелла взрослеют, растет и […]

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