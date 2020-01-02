Ведущий «ДОМ-2» Влад Кадони оценил наряды знаменитостей: «Все уныло»

Ведущий «ДОМ-2» Влад Кадони оценил наряды знаменитостей. Отмечая отдельные удачные детали, он недоволен созданными образами, похвалы удостоилась только Дарья Мороз.

Ольга Серябкина выбрала настолько провальный наряд, что магу и бизнесмену остается только догадываться, где селебрити берут свои одеяния. У Кадони так много разноплановых увлечений, однако, до настоящего момента как специалист в области моды он себя не проявлял. Зоркий взгляд ведущего отметил неудачный крой, зрительно делающий фигуру шире, а ошибка с длиной платья укорачивает ноги. Отсутствие нижнего белья привело к тому, что грудь утратила форму и некрасиво обвисла. «Все уныло» — выносит свой приговор Кадони, и даже удачный цвет ткани не спасает бывшую участницу женской поп-группы Serebro от неудавшегося аутфита. Украшения, надетые певицей Нюшей, Кадони вообще советует выкинуть как устаревшие еще в прошлом веке, хотя хвалит эксперимент с прической и макияж. Лук Юлии Михальчик – одной из самых ярких выпускниц популярной «Фабрики звезд»— получил у ведущего определение «странный», да и нижнее белье, в отличие от Серябкиной, надевать не стоило. Назвав платье моделью со школьного выпуска, Кадони пожаловался, что видел только, «как чашечки бюстгалтера некрасиво выделяются» сквозь ткань.

Все восторги автор приберег для образа Дарьи Мороз: здесь и продуманность деталей, и «линейность выдержана, правильные акценты».Видно, что знаменитости нравится её образ, удачный, по мнению Влада Кадони, на 100%. В образе Валерия Леонтьева «эксперту» показались непонятными солнечные очки, но ругать певца – «мужчину без возраста»он не стал.

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