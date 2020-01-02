Пессимистический прогноз для России на 2020 год: Падение рубля вследствие торговой войны США и Китая

С наступлением нового 2020 года отечественные эксперты озвучили экономический прогноз для России. Согласно пессимистическому варианту от главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, в этом году под влиянием торговой войны между США и Китаем возможно падение рубля.

Надоршин предполагает, что рост ВВП в 2020 году будет варьироваться на уровне 0,5%. Причина данной тенденции, по мнению специалиста, в небольшом спросе домохозяйств на товары и услуги, которые в свою очередь не смогут показать хорошую динамику. Также экономист прогнозирует падение рубля. Вследствие снижения цен на сырьё, в частности, на нефть, и торговой войны, объявленной Вашингтоном Китаю, в РФ вероятен рост курса доллара до 75 рублей. Стоимость «чёрного золота» может снизиться до 40 долларов за баррель, но к концу года не исключён некоторый подъём, поэтому, по мнению Надоршина, среднегодовая цена нефти может составлять около 55 долларов. Уровень инфляции в стране ожидается в районе 4,5%, информирует «Коммерсантъ».

Однако далеко не все согласны с пессимистическим прогнозом. Так, Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при российском правительстве, ожидает стабильности рубля. Курс доллара, согласно его прогнозу, будет в районе 66-68 рублей. Цена на нефть, по мнению Григорьева, также не должна сильно «сдвинуться». Профессор ВШЭ Евгений Коган прогнозирует укрепление национальной валюты, но не исключает, что ближе к концу года рубль может упасть до 65-70 за доллар.

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