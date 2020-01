Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники

Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram видео своего танца на пляже.

«Да, я плачу за это сегодня. Но я не жалею об этом, потому что я усвоила один урок в жизни: не сожалеть! Жизнь – это путешествие, процесс, и мы все совершаем ошибки, учимся на них и идем дальше. 2019 год надрал мне задницу и преподал мадам Икс несколько очень дорогих уроков, но она не обменяла бы их ни на что», – заявила певица.

And yes Im paying for it today……. but i dont regret it because if Ive learned one lesson in life its to have No regrets!!! Ever!!! Life is a journey, a process, and we all make mistakes and we learn from them and move on!! 2019 kicked my ass and taught Madame * some very expensive lessons but she would not trade them for anything for what we risk reveals what we value………..And I am so very blessed and grateful for all the beautiful experiences and souls I have encountered and created with and fallen in love with this past year! ♥ * Here’s to another decade of dreams and Evolution #newyear #newbeginnings #health #happiness #love

Несколько новогодних фотографий на одном снимке собрала и опубликовала в Instagram певица Дженнифер Лопес. На них певица запечатлена с возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, его и своими детьми.

New Year’s Eve 2020!!! *

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман опубликовала в Instagram фото с мужем, музыкантом Китом Урбаном, сделанное в Сиднее.

Sydney love *

Все члены семьи актрисы Тори Спеллинг надели одинаковые новогодние костюмы со скандинавским узором. Семейное фото актриса разместила в Instagram.

Happy New Year from our family to yours. Wishing everyone the chance to start on a new year, new decade, new journey. We all posses the power within to create the change we want. You control what you manifest. Create the year and you that you want. Let’s all do it! There’s no 1st day like the first day towards telling your sTORI the way you want it to go. #manifest #newyear #2020 #2020goals #family Thx @tipsyelves for our family onesies and Beau’s adorable SNOW CUTE sweater xoxo

По восточному календарю 2020 год – год Белой Крысы. О символе наступившего года можно прочитать здесь.

