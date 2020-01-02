Вопрос притеснения украинской церкви в Крыму необходимо поднять на переговорах в Минске – Епифаний

В Православной церкви Украины считают, что вопрос притеснения украинской церкви в аннекстированном Россией Крыму необходимо обсудить на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью «Радіо Свобода» заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

«Мы даже обращались к представителям [Украины в ТКГ] в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы», – сказал он.

Епифаний отметил, что ПЦУ обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на притеснения верующих на аннексированном полуострове.

«Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание», – добавил предстоятель ПЦУ.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

В декабре 2019 года архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент объявлял голодовку, требуя от Кабинета Министров Украины решить вопрос защиты религиозных свобод на территории оккупированного Россией Крыма.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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