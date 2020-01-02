Эксперты рассказали, как правильно заправлять автомобиль

Маститые водители со стажем и новички-автолюбители часто спорят, стоит ли наливать сразу полный бак, или достаточно только 10 литров. Эксперты автосферы рассказали, как правильно заправлять бак автомобиля.
Следует сказать, что вариант с 10 литрами обычно считается советом бывалых. Однако эксперты напоминают, что подтверждений целесообразности такой рекомендации нет. Как рассказывают шоферы со стажем, данный миф существует с 1990-х годов, и объяснялся он банально – на большие литражи у людей попросту не было денег из-за экономического кризиса. Высказывается и несколько иная версия происхождения мифа — 10 литров входило в объем так называемой «контрольной закупки» специализированных комиссий.
Однако и наливать топливо до краев профессионалы также не советуют. Особенно, если на дворе лето, так как при повышенном атмосферном давлении будут перегружены силовой агрегат и топливная система транспортного средства. При этом следует помнить, что лампочка индикатора уровня топлива в салоне находится не просто так, потому ее сигналы лучше не игнорировать. Резкое уменьшение количества бензина не только приведет к остановке авто, но и может спровоцировать поломку его агрегатов. Это объясняется вероятностью попадания в топливную систему и двигатель присадки и мусора, который забьет его.
Лучшим же способом заправки является наполнение бака почти полностью, недолив примерно 5-10 литров. Так и топлива хватит надолго, и бензиновые пары не будут доставлять проблем, что обеспечит слаженную работу всех систем автомобиля без каких-либо поломок.
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Последнее: Маститые водители со стажем и новички-автолюбители часто спорят, стоит ли наливать сразу полный бак, или достаточно только 10 литров. Эксперты автосферы рассказали, как правильно заправлять бак автомобиля. Следует сказать, что вариант с 10 литрами обычно считается советом бывалых. Однако эксперты напоминают, что подтверждений целесообразности такой рекомендации нет. Как рассказывают шоферы со стажем, данный миф существует […]
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