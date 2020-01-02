Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное результатам голосования в финале шоу «Голос» на Первом канале, где его подопечный Антон Токарев уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.

Четверостишие Шнуров разместил на своей странице в Instagram. Певец признался, что своему подопечному «накрутил бы баллы», однако ему этого сделать «не дали».

Напомнив о скандале на шоу «Голос. Дети», Шнуров добавил:

«Ученик мой, славный малый,

Жаль, что он не сын Алсу».

Накануне на Первом канале прошел финал восьмого сезона шоу «Голос». Победителем стал Аскер Бербеков, набравший более 66% голосов. В финале конкурса с ним сразились Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Напомним, когда 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу на шоу «Голос. Дети», аналитики обнаружили аномалии при голосовании

Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети», по итогам которого победила Микелла Абрамова, было сфальсифицировано. Тогда Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.





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Последнее: Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное результатам голосования в финале шоу «Голос» на Первом канале, где его подопечный Антон Токарев уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову. Четверостишие Шнуров разместил на своей странице в Instagram. Певец признался, что своему подопечному «накрутил бы баллы», однако ему этого сделать «не дали». Напомнив о скандале на шоу […]