Bloomberg: Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

В 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в 2019 году РФ добыла 560,2 млн тонн нефти, что на 0,8% больше, чем в 2018 году. По расчетам Bloomberg, это эквивалентно 11,25 млн баррелей в день. При этом в 1987 году РФ добывала рекордные 11,416 млн баррелей в день.

Расчеты Bloomberg показывают, что Россия постоянно не выполняла свою квоту в прошлом году, перевыполнив целевой показатель за 9 из 12 месяцев. Министерство энергетики выдвинуло различные объяснения — от ограничений в связи с суровым климатом до технических проблем, вязанных с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

В конце 2019 года страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти. Квота России в I квартале 2020 года составит 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) без конденсата, добыча снизится на 70 тыс. б/с.

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Последнее: В 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году РФ добыла 560,2 млн тонн нефти, что на 0,8% больше, чем в 2018 году. По расчетам Bloomberg, это эквивалентно […]