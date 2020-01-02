57% украинцев практически не читают книги – опрос

57% украинцев практически не читают книги. Остальные 43% опрошенных более или менее регулярно читают. Об этом сообщается в результатах опроса компании Research & Branding Group.

Среди читающих украинцев больше женщин (47%), чем мужчин (38%).

Чаще всего книги читают граждане возрастом от 18 до 30 лет (51%), а украинцы предпенсионного и пенсионного возраста – гораздо реже (39%).

На результаты опроса повлияло также наличие высшего образования. Среди закончивших вуз 56% читающих, а среди обладателей среднего и неполного среднего – 30%.

По регулярности чтения голоса разделились следующим образом:

несколько раз в месяц – 31%;

несколько раз в неделю – 27%;

несколько раз в год – 21%;

практически каждый день – 14%;

реже, чем раз в год – 4%.

Среднестатистический читатель Украины за год прочитывает девять книг. В 2017 году этот показатель составлял семь книг.

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 1805 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 57% украинцев практически не читают книги. Остальные 43% опрошенных более или менее регулярно читают. Об этом сообщается в результатах опроса компании Research & Branding Group. Среди читающих украинцев больше женщин (47%), чем мужчин (38%). Чаще всего книги читают граждане возрастом от 18 до 30 лет (51%), а украинцы предпенсионного и пенсионного возраста – гораздо реже (39%). На […]