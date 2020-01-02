Может, Путин расплачется и скажет: ФСБ проиграла КВН – Цимбалюк об отношениях РФ и Украины

Новая власть в Украине пытается «успокоить» отношения с Россией. Такое мнение 1 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

«Понятно, что новая властная команда, они хотят максимально успокоить отношения с РФ, привести к снижению градуса агрессии, соответственно напряжения на линии соприкосновения. Это можно приветствовать. Но непонятны следующие шаги. Потому что нас всех, а [президента Украины Владимира] Зеленского в принципе, Кремль так шаг за шагом полшага, четверть шага приближает или подталкивает к так называемому прямому диалогу (с боевиками на Донбассе. – «ГОРДОН»). И де-факто признания оккупационных администраций на Донбассе и выполнения этих Минских соглашений так, как хочет Москва», – сказал он.

Журналист отметил, что ему «это не очень нравится».

«Я подчеркну, что, может, это хитрый план Зеленского. Может быть, в конечном итоге [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин ] расплачется и скажет: таки да, ФСБ проиграла КВН. Может быть, будет такой оборот. Но на сегодняшний день такой четкой позиции по курсу Украины я просто не вижу», – заявил Цимбалюк.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. На нем Зеленский и Путин впервые встретились. Они договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

31 декабря Путин и Зеленский договорились согласовать новые списки для обмена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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