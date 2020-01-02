Кабмин Курца в Австрии выступил за смягчение санкций против России

Будущее коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем намерено выступать за смягчение санкций против РФ при реализации Минских соглашений, говорится в рабочей программе «Ответственность за Австрию» кабмина в составе Австрийской народной партии и партии «Зеленые» на 2020-2024 годы.

В документе говорится, что «Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении РФ в соответствии с европейским консенсусом». «При прогрессе в реализации Минских соглашений необходимо обдумать постепенную отмену санкций [в отношении России]», – передает ТАСС содержание рабочей программы.

Также в документе сказано, что среди основных направлений в работе нового кабмина во внешней политике станет «продолжение австрийско-российского форума общественности для укрепления двусторонних отношений и общественного диалога между Австрией и Россией («Сочинский диалог»)».

В октябре президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделил лидера консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца мандатом на формирование нового правительства республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет.

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Последнее: Будущее коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем намерено выступать за смягчение санкций против РФ при реализации Минских соглашений, говорится в рабочей программе «Ответственность за Австрию» кабмина в составе Австрийской народной партии и партии «Зеленые» на 2020-2024 годы. В документе говорится, что «Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении РФ в соответствии с европейским […]