В Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков – Херсон»

2 января возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков – Херсон». Об этом проинформировал пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

«Около 12.00 спасатели локализовали пожар, в 12.35 ликвидировали на площади 10 м², его вероятная причина – замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070″, – рассказали в пресс-центре.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 2 января возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков – Херсон». Об этом проинформировал пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось. «Около 12.00 спасатели локализовали пожар, в 12.35 ликвидировали на площади 10 м², […]