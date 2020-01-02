В австралийских лесных пожарах погибло около полумиллиарда животных

02.01.2020, 18:42, Новости дня

Экологи из Университета Сиднея оценивают, что около 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщило 30 декабря издание Мirror.

По их мнению, в Новом Южном Уэльсе в пожарах погибло почти 8 тысяч коал.

Регион, который находится примерно в 240 милях к северу от Сиднея, является домом для наибольшего числа австралийских коал – около 28 000 особей.

Как сообщает ABC, федеральный министр охраны окружающей среды Суссан Лей отметила, что до 30% популяции редких животных могли погибнуть в огне, так как около трети среды обитания коал было уничтожено.

Пожары в Австралии продолжаются с ноября. На сегодняшний день лесные пожары в Австралии охватили более четырех миллионов гектаров. Семь человек погибли.

9 декабря в Новом Южном Уэльсе объявили чрезвычайное положение.

31 декабря город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии оказался отрезанным от цивилизации из-за приближающегося лесного пожара.  4 тыс. жителей города пришли на пляж, чтобы спрятаться от надвигающегося пожара. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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