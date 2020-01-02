Наука: Вакцина от болезни Альцгеймера успешно опробована на грызунах

Потенциальная вакцина для профилактики болезни Альцгеймера успешно прошла доклинические испытания на мышах. Осталось всего ничего – подтвердить безопасность и эффективность ее на людях.

Авторы работы, в основном представляющие калифорнийский Институт молекулярной медицины, создали комбинацию двух вакцин, получивших названия AV-1959R и AV-1980R, первая из которых имеет своей мишенью аггрегаты белка амилоида бета, а вторая – филаменты тау-белка. Предварительно эффективность связывания обеих сывороток проверили на тканях пациентки 89 лет, умершей от болезни Альцгеймера.

Вакцина тестировалась на генно-модифицированных мышах линии Tau22/5xFAD (T5x), которые одновременно демонстрировали как амилоидную, так и тау-патологию.

В результате оказалось, что у мышей, получавших внутримышечные уколы обеих вакцин, патология практически не развивалась и они не демонстрировали признаки болезни Альцгеймера. Авторы планируют начать клинические испытания на людях в течение двух лет.

AV-1959R/A и AV-1980R/a иммунные сыворотки (как отдельно, так и в смеси) связанные с 50-микрометровыми участками мозга кортикальных тканей пациентки 89 лет, умершей от болезни Альцгеймера. Срезы головного мозга окрашивали анти-Аβ (бета-амилоид (1-42), 1: 250) и гуманизированным анти-тау (Арманезумаб, 1:1000) антителом в качестве положительного контроля (масштаб = 20 мкм).

Подчеркнем еще раз – эффективность «на мышах» может не значить ничего: как мы знаем, все препараты от болезни Альцгеймера, показавшие эффективность на мышах, проваливались в клинике на людях. Посмотрим, что ждет этот препарат.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Alzheimer’s Research and Therapy.

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