Александр Малинин с семьей уехали в Таиланд на новогодние каникулы

02.01.2020, 18:30, Разное

Александр Малинин уехал в Таиланд на новогодние каникулы. С собой он взял младших детей Фрола и Устинью, а также супругу Эмму. Певец публикует кадры с отдыха на своей странице в Instagram.
19-летние Фрол и Устинья сопровождают родителей в путешествии в Таиланд. В Instagram все члены семьи с удовольствием делятся яркими кадрами с отдыха. Очевидно, что Малинины наслаждаются отпуском. Семья посещает различные достопримечательности Пхукета, они видели Большого Будду и пробовали местную экзотическую еду.

Поклонники оживленно восприняли новогоднюю серию фотографий. Они с любопытством рассматривают снимки и наблюдают за знаменитостями на видео. Подписчики поздравили Малининых с новым годом, оставив множество пожеланий в комментариях. Многие отметили, что им приятно следить за приключениями семьи в отпуске.

Внутри семьи царит теплый климат. Дети от предыдущих браков обоих супругов также часто общаются с родителями. У Александра Малинина родились сын Никита от первого брака и дочь Кира от второго, которая в отличии от остальных детей не так близка с отцом. У Эммы Малининой есть сын Антон, которого впоследствии усыновил ее нынешний супруг и принял как родного.



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