Gang Gang.Тревис Скотт презентовал клип. Видео

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Видео: Travis Scott / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает TMZ. Преступление было совершено в американском городе Олейте в штате Канзас 20 декабря.. Полиция подозревает, что Фитцджеральд собственноручно зарезала свою 68-летнюю мать. Убийству предположительно предшествовала ссора и драка. Фитцджеральд отвезли в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью. Актрису арестовали 31 […]
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