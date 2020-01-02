Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Американский и турецкий лидеры Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали последние события в Ливии и Сирии, сообщили в администрации президента Турции.
Эрдоган в разговоре с Трампом отметил, что в Турции «были обеспокоены в связи с нападением на сотрудников американских служб безопасности в Ираке». Оба президента «выразили удовлетворение в связи с окончанием акций против посольства США [в Ираке]», передает ТАСС.
Лидеры двух стран «подчеркнули необходимость решения региональных проблем путем дипломатии» и договорились «продолжить укреплять сотрудничество в двусторонних отношениях».
Ранее в четверг парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Турция открывает в Средиземном море второй фронт.
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