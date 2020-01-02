Медики клиники Майо назвали признаки несущего опасность для здоровья вздутия живота

Большинство людей периодически замечают неприятные симптомы вздутия живота. Во многих случаях они не представляют потенциальной опасности для организма, но при этом некоторые, по словам медиков из клиники Майо, могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

В большинстве случаев вздутие живота является «реакцией» организма на переедание или употребление некоторых продуктов. К примеру, данный симптом может проявляться у людей, предпочитающих есть бобовые, брокколи, большое количество свежих овощей и фруктов, пить много газированных напитков. Также причина может скрываться в перенесённом стрессе, целиакии, из-за синдрома раздражённого кишечника. Если же вздутие живота фиксируется на регулярной основе и сопровождается резкой потерей массы тела, диареей или кровью в стуле, то это может являться признаком развития онкологии или инфекционного заболевания.

Медики говорят о том, что тревожным симптомом, при котором стоит обязательно проконсультироваться со специалистами, является сочетание хронической усталости и регулярного метеоризма. В этом случае также есть вероятность развития рака. Нельзя игнорировать потерю аппетита и насыщение меньшими порциями, чем прежде, а также кишечное кровотечение и появление сильных болевых ощущений в области живота.

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