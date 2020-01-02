США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике

США готовы разгромить судна российского флота, базирующиеся в акватории Арктики. Об этом заявил вице-адмирал Второго флота ВМС США Эндрю Люис.

Несмотря на проведенные недавно учения в Балтийском море, приоритетом для ВФ ВМС Соединенных Штатов остается акватория Атлантики. Создан он был 60 лет назад был создан штаб, однако 8 лет назад, в 2011-м — был расформирован, и только в позапрошлом, 2018 году снова возобновил свою деятельность.

На счету данного подразделения достаточно много громких противостояний, например, вторжение в Гренаду или Карибский кризис. Сейчас же руководство флотилии сделало громкое заявление о судьбе возможного конфликта с флотом России. Как рассказал Эндрю Льюис, в случае столкновения с российским арктическим флотом американские суда смогут быстро разбить его.

Кроме того, корабли участвуют в процессе переподготовки воинских подразделений Восточного побережья США. Что же до Северной Атлантики, то в этом регионе, по мнению штаба ВМС Соединенных Штатов, будет только усиливаться конкуренция, потому флот данного государства всегда будет оставаться в состоянии боевой готовности.

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