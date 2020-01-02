Квест: выпей в Швеции

Как алкогольная политика помогла северным соседям снизить употребление горячительных напитков до разумных пределов.

Паб в Стокгольме. Фото: Мария Ефимова / «Новая газета»

В пабе недалеко от центра Стокгольма вечером в понедельник достаточно многолюдно: все столики заняты, если хочешь выпить — придется постоять у барной стойки. Тут показывают футбол, недалеко от этого заведения еще несколько похожих. Я открываю дверь, на которой написано, что посетителям бара должно быть больше 21 года, и медленно захожу, осматриваясь по сторонам.

Четыре женщины переговариваются за бутылкой шампанского: наверное, давно не виделись и делятся последними новостями. За стойкой сидят человек семь, периодически поднимая взгляды на экран, радостно крича или расстроено вздыхая. Шведская речь перемежается с английской. На полках за барменом стоят самые разные бутылки с алкоголем, а на стыках приклеены банкноты разных стран, в том числе купюры в 100 и 200 российских рублей. Ассортимент в баре большой: около десяти видов пива, в том числе местного, а также несколько видов немецкого и бельгийского. Есть вино и крепкие напитки, например, текила, джин и виски. Прямо перед закрытием девушка, сидевшая здесь несколько часов за барной стойкой, по-английски заказывает текилу и быстро выпивает ее, почти не поморщившись.

Наверху, почти под потолком, есть список и безалкогольных напитков, которые можно купить здесь: в основном это безалкогольное пиво, всего около десяти видов. Паб закрывается в полночь — по стокгольмским меркам это довольно поздно, такое же время закрытия и у заведения через дорогу. Некоторые магазины, например, даже в будние дни работают до 7 или 8 вечера, многие кафе и рестораны открыты до 10–11 часов.

В воскресенье народу в этом пабе значительно меньше. За барной стойкой сидят две женщины, одна из них по-английски заказывает сначала лимонад, а потом спрашивает у темнокожей барменши, позже представившейся Лизой: «Можно бутылку вина, пожалуйста?» «Да, конечно, какая хорошая идея!» — отвечает она.

Может показаться, что алкогольная политика в Швеции ничем не отличается от любых других стран, но это не так. Во многих барах действительно алкоголь продают с 18 лет, рассказывает Лиза, но некоторые заведения по своему усмотрению могут устанавливать ограничения в 21 и даже 23 года.

У бара могут быть проблемы, если кто-то из посетителей выйдет из здания с бокалом: покурить или просто подышать свежим воздухом. Заведение в таком случае могут оштрафовать и, наверное, даже закрыть.

Об этом рассказывает компания ребят: две девушки, которые работают в заведении напротив, и парень. Судя по тому, что говорит Лиза, других сложностей у баров нет.

Совсем по-другому обстоят дела с продажей алкоголя в обычных магазинах и супермаркетах. Напитков крепостью больше 3,5 градуса там просто нет. Все, что крепче, продается в магазинах сети Systembolaget — это государственный монополист. Всего в стране примерно 445 магазинов, уточнили «Новой газете» в компании.

В центре Стокгольма достаточно много вывесок Systembolaget: на зеленом фоне желтыми буквами написано название сети. Я побывала в нескольких магазинах, но они мало чем отличаются друг от друга: оформление в светлых тонах, емкости с разным алкоголем аккуратно стоят на полках.

Разнообразию внутри могут позавидовать многие алкомаркеты других стран, по крайней мере, большинство российских точно. При входе в магазин у человека, попавшего туда в первый раз, глаза разбегаются. Остановить взгляд на чем-то трудно: тут и испанские, и французские, и итальянские вина, местный сухой джин, пиво, как шведское, так и, в частности, немецкое и бельгийское, еще есть glögg (глёг, шведский глинтвейн), алкоголь из США, стран Латинской Америки и многое-многое другое. Меньше чем за час до закрытия людей в магазине не очень много, но все очень внимательно рассматривают полки. Многие ходят с обыкновенными корзинками и кладут туда сразу помногу банок или бутылок: пива или чего-то покрепче.

Фото: Мария Ефимова / «Новая газета»

В Systembolaget есть и безалкогольные напитки. Те же самые пиво, вино и глёг можно найти крепостью меньше 1 % или совсем безалкогольные. Такая продукция стоит в магазинах на видных местах, ее ассортимент тоже очень большой, и каждый покупатель может выбрать то, что нравится.

Еще одна особенность, привлекающая внимание, — в магазинах совсем нет холодильников. Пиво в Systembolaget располагается на полках. Это связано с тем, что госмонополисту запрещено отдавать предпочтения одним маркам перед другими, а все пиво в холодильники, конечно, не поместится.

Документы на кассе спрашивают если не у всех, то у 90 % покупателей точно. Передо мной их спросили у темноволосого мужчины лет 40, а до него — у женщины, похоже, его ровесницы.

Человек может выглядеть на любой возраст, но продавцы все равно просят показать ID или паспорт, в которых указана дата рождения.

При этом по местным законам покупать алкоголь в Systembolaget могут лишь люди не моложе 20 лет, не то что в барах.

Еще одна особенность госмонополиста — часы работы магазинов. В будние дни они работают максимум до 20:00, по субботам — до 15:00, а в воскресенье закрыты. Наверное, отчасти поэтому шведы, которых я видела в Systembolaget, брали не по одной и не по две банки пива, а больше, — чтобы точно хватило. В праздники сеть тоже закрыта, поэтому, например, перед Рождеством местные закупаются впрок.

Оборот Systembolaget за прошлый год составил 30,9 млрд шведских крон, включая налог на алкоголь (204,4 млрд рублей), результат — 180 млн крон (почти 1,2 млрд рублей). Стоит отметить, что налог на алкоголь в Швеции достаточно высокий. Чем крепче напиток, тем ставка выше. Например, налог на вино крепостью 15–18% составляет почти 54,8 шведской кроны (примерно 362,5 рубля).

Как так получилось?

Systembolaget был основан еще в прошлом веке, в 1955 году. Однако сама идея создания компании, которая занималась бы продажей крепкого алкоголя, возникла намного раньше. В 1850 году в городе Фалуне появилась компания Bergsmännen, которая занималась торговлей крепкими спиртными напитками в этом населенном пункте. Она, как и Systembolaget, продавала алкоголь «без расчета на собственную прибыль или выгоду». Через два года аналогичное предприятие появилось в Йёнчёпинге, а еще через два в Швеции приняли новый закон о спиртных напитках, вступивший в силу в 1855 году. В соответствии с этим актом увеличили налог на производство спиртных напитков в три раза. Алкогольная политика именно в это время стала одной из доминирующих социальных проблем в Швеции и оставалась таковой вплоть до 1955 года, до появления Systembolaget.

Вопросы алкогольной политики, однако, обсуждались еще до появления специальных компаний по продаже алкоголя. Среди сторонников трезвости возникали споры о том, что делать со слишком высоким потреблением спиртных напитков в стране. Назывались такие цифры, как 46 литров в год на человека. В Systembolaget предполагают, что это, возможно, преувеличение: так могла работать пропаганда сторонников трезвости. Госмонополист отмечает, что потребление алкоголя было, скорее всего, значительно ниже, но, так или иначе, с каждым годом цифры становились все более неутешительными.

За 100 лет — с момента появления первой компании по продаже алкоголя до Systembolaget — власти пробовали разные меры для ограничения продажи алкоголя. В 1865 году появилась «Гетеборгская система», совмещавшая в себе бизнес и сделавшая продажу алкоголя системной. В Гетерборге появилась компания, которая тоже не должна была гнаться за прибылью. Пабы по-прежнему оставались очень популярны, в том числе в Стокгольме, в основном среди рабочего класса и чиновников, но в 1877 году 106 из 193 стокгольмских пабов закрыли, вместо них в городе резко выросло число кафе (к 1887 году их было почти 800).

В первой половине XX века важную роль в алкогольной политике страны сыграл Иван Братт. Он был врачом, политиком и предпринимателем, основателем системы AB Stockholm, а также Wine & Sprit Center, с помощью которой он планировал стать монополистом в сфере продажи спиртных напитков в Стокгольме.

Иван Братт. meetstockholm.nu

Братт выступал лишь за устранение частных интересов в сфере продажи алкоголя, а не за его полный запрет. Референдум по этому вопросу состоялся в Швеции в 1922 году. С минимальным перевесом (в 51 %) победили противники запрета. За несколько лет до этого Братт создал дочернюю компанию Spritcentralen, которая скупила ряд предприятий по производству алкоголя в стране. Впоследствии она стала называться AB Vin & Spritcentralen. Компания принадлежала группе частных лиц, но контролировалась государством.

В 1914 году в Швеции также появились так называемые «регистрационные книжки». По закону без этого документа алкоголь купить было нельзя. Каждый раз при покупке продавцы делали в книжке отметки, и если лимит был превышен, то человеку спиртное не продавали.

Книжку могли и отобрать, если гражданина поймали за езду в пьяном виде или если он совершил преступление в состоянии опьянения.

Основной задачей нововведения стало выявление тех, кто из-за пьянства включен в полицейский реестр. Тысячи людей ожидали очереди на регистрацию, а с картотекой работали очень мало людей. Нарушения, связанные с вождением в нетрезвом виде, снизились почти вдвое, как и число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Братту нововведение не нравилось, но оно, так или иначе, выполнило свою работу.

Ближе ко второй половине XX века стала обсуждаться отмена книжек. Это было связано в том числе с сильной бюрократизацией процесса и появлением слишком большого количества бумаг, связанных с ними. Помимо этого, выяснилось, что три четверти всех нарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде, совершаются людьми, у которых регистрационных книжек не было. Получается, купить бутылку-другую в обход системы было не так уж и трудно.

Житель Стокгольма Фредрик Уандстрём рассказывает еще об одной особенности того времени: если человек заказывал алкоголь в ресторане, то по закону он обязан был купить что-то из еды. Многие заказывали, например, сэндвичи, но оставляли их нетронутыми, выпивая только алкоголь, и официанты забирали еду обратно на кухню. Когда другой посетитель заказывал алкоголь и сэндвич, то ему приносили тот же самый, так как предыдущий гость его не трогал. Иногда случалось так, что один сэндвич весь вечер мог кочевать со столов на кухню и обратно.

Впоследствии регистрационные книги отменили.

«Моя мама помнит о них, хотя она тогда была совсем молодая. Когда их отменили, был большой праздник, книги подкидывали вверх и очень радовались», — говорит Уандстрём.

После этого в Швеции стали думать, что делать дальше и как прекратить рост продаж алкоголя. В конце концов в 1954 году парламент принял решение о создании госмонополиста, и через год 41 локальная системная компания с 247 магазинами по всей стране объединилась в Systembolaget.

Как это работает сейчас?

В госмонополисте рассказывают, что производителям алкоголя, которые хотят продавать спиртное, нужно иметь в первую очередь разрешение на производство, хранение на складе и пересылку спиртных напитков. Те же самые правила действуют и для тех, кто планирует продавать свою продукцию ресторанам.

Помимо этого, для сотрудничества с Systembolaget производители должны пройти базовые электронные курсы. После этого с предприятиями заключается договор, правила закупок для всех поставщиков одинаковые.

Если в магазине нет нужного напитка — можно заказать доставку через сайт, для этого нужно создать учетную запись на сайте Systembolaget и оформить его. Там можно выбрать, в какой из магазинов сети придет заказ. В некоторых шведских регионах уже существует такая опция, как доставка на дом. В Systembolaget говорят, что в будущем она будет доступна по всей стране. Доставка осуществляется в часы работы магазинов. При этом для того, чтобы забрать заказ, покупателю должно быть не меньше 20 лет и он должен быть абсолютно трезвым.

Уже упомянутые высокие налоги тоже одна из мер по борьбе с избыточным потреблением алкоголя. Раз в несколько лет их повышают, последний рост налога был в 2017 году.

В стране борются с потреблением алкоголя и посредством разных общественных кампаний. «Предупреждать о вреде алкоголя является одной из задач Systembolaget, согласно инструкциям от государства. Мы делаем это по-разному. В основном мы разговариваем с покупателями в наших магазинах и рассказываем, например, что у нас никогда не бывает скидок. Мы также проводим кампании в соцсетях», — рассказывают в Systembolaget. Глава Folkhälsomyndigheten — агентства общественного здравоохранения — Мари Рисбек отмечает, что на рекламе алкоголя в Швеции есть маркировка о его вреде, также проводятся разные публичные семинары на эту тему.

Тем не менее в предновогоднюю пору во многих кафе Стокгольма продается глёг, его можно найти и на рождественских ярмарках, раскинувшихся в центре города. Он достаточно дорогой, например, за большую кружку в кафе можно отдать 75–85 шведских крон (примерно 495–560 рублей). Разные виды глёга, алкогольного и безалкогольного, есть и в Systembolaget, причем последний намного дешевле. Безалкогольный глёг можно найти за 34 кроны (около 225 рублей), алкогольный обойдется в 85–90 крон (560–595 рублей).

Фото: Мария Ефимова / «Новая газета»

Зачем ограничивать?

Можно по-разному оценивать алкогольную политику шведских властей на протяжении фактически двух веков. Мари Рисбек отмечает, что, по данным за прошлый год, среднее потребление алкоголя на человека в год — 8,8 литра. Согласно Всемирной организации здравоохранения, этот показатель в 2016 году составлял 9,2 литра на человека старше 15 лет, в РФ — 11,7 литра, в соседней Финляндии — 10,7.

Также с середины прошлого века шведы стали переходить с крепких напитков на вино. В стране даже есть своя Ассоциация виноделов, которая называется Svenska Vinodlare. Официально производство вина появилось в стране в 1999 году, рассказывает председатель организации Свенерик Свенссон. Из-за климата оно есть только на юге страны. Объемы производства вина в Швеции, по сравнению, например, с Италией и Францией, очень малы, но продолжают расти. Точной статистики у Svenska Vinodlare нет, но Свенссон предполагает, что сегодня оно составляет 2–3 тысячи гектолитров в год.

По словам председателя ассоциации, сильных проблем, связанных с законодательством, у виноделов нет. «Монополия на продажу, однако, ограничивает мелких производителей, поскольку они не могут продавать вино со своих ферм», — уточняет он.

В Systembolaget говорят, что потребление алкоголя в основном снижается с 2004 года. Folkhälsomyndigheten тоже отмечает, что этот показатель не повышается. По данным агентства,

смертность в Швеции из-за связанных с алкоголем болезней — две тысячи человек в год (за 2018 год). Для сравнения, как выяснил РБК, в РФ этот показатель составил 48 тысяч человек в год.

Да, шведские власти стараются ограничить потребление алкоголя. Если изучить алкогольную политику на протяжении двух столетий, становится понятно, что у них это отчасти получается. Однако нельзя говорить, что шведы перестали пить совсем, — они, как и жители многих других стран, периодически напиваются, ходят в бары и могут закупиться алкоголем заранее.

Мария Ефимова

Корреспондент

Стокгольм — Москва

Источник: Новая газета

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