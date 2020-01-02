Украинская актриса Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз. Ее дочь, Антонина Паперная, обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена в обтягивающем платье, которое подчеркивает округлившийся живот.
«Привет, 2020-й», – написала она.
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Hello 2020 *
У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.
Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем. У них есть дочь Ева (2017).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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