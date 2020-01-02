Польша собралась по числу танков обойти суммарно Германию и Францию

Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных проектов в сфере обороны, вынудили Варшаву делать упор на американское оружие, пишет Die Welt. Теперь Польша планирует приобрести больше современных танков, чем есть у Германии и Франции вместе взятых, утверждает немецкое издание.

Польша заключила с США договор о покупке сразу 20 американских портативных ракетных установок и сопутствующего снаряжения более чем на 400 млн долларов. Кроме того, Варшава планирует заменить немецкие танки другими, более современными, передает ИноТВ содержание статьи Die Welt.

По оценке экспертов, которую приводит издание, Польша является вторым по величине после покупателем американского оружия после Саудовской Аравии.

Автор публикации видит в этом ответственность Парижа и Берлина, которые «закрылись» от Варшавы в вопросах обороны. Германия и Франция сотрудничают в этой сфере, но не допускают Польшу к совместной работе, хотя Варшава с удовольствием приняла бы участие в разработке новых танков, говорится в статье.

Подобная позиция Берлина и Парижа имеет далеко идущие последствия для общей европейской оборонной политики и, таким образом, для европейской безопасности, предостерегает немецкая газета. Польша, рассуждает автор, «обеспечивает безопасность» так называемого восточного фланга НАТО. Интеграция между европейскими армиями будет осложнена двусторонними договорами Польши с США, уверен автор статьи.

«Отчуждение» Польши как важнейшего партнера в сфере политики безопасности представляет опасность, предупреждает издание. Польша хочет, чтобы в ней видели не только потенциального покупателя военной техники, но и партнера, а потому она заинтересована в участии в разработке европейского танка. Однако печальный опыт Берлина показал, что крупные европейские проекты влекут увеличение расходов и рост вероятности промедления.

С этой точки зрения, вопрос о том, насколько разумно привлечение Польши к таким проектам в плане промышленной политики, остается открытым, пишет издание.

«Если Берлин не позаботится о более успешном включении Варшавы в европейские оборонные проекты, это толкнет Польшу в руки Дональда Трампа. Именно так происходит сейчас», – говорится в статье.

Автор отмечает, что сотрудничать с Польшей готовы не только США, но и Южная Корея, которая готова предложить Польше подогнанную под ее потребности версию своей модели К2 и даже осуществить трансфер технологий, которого желает Варшава. Переговоры по этому поводу находятся в начальной стадии, но речь уже идет о 800 экземплярах.

«После такой основательной сделки у Польши будет больше современной бронетехники, чем у Германии и Франции, вместе взятых», – заключает Die Welt.

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