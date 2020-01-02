Диетологи назвали лучшую диету для очистки кишечника

02.01.2020, 18:04, Разное

Диетологи назвали лучшую диету для очистки кишечника. Они посоветовали обратить внимание на рацион и образ жизни, чтобы сберечь здоровье и после окончания ограничений в питании.
Возникновение желудочно-кишечных заболеваний чаще всего связано с нарушениями в питании и вредными привычками. Медики рекомендуют пересмотреть свой образ жизни для того, чтобы предупредить их возникновение. Периодически необходимо давать своеобразную передышку ЖКТ и придерживаться ограничений в питании на протяжении короткого срока. Для этой цели специалисты рекомендуют диету с высоким содержанием клетчатки. Волокна помогают вывести токсины, которые накопились в организме. Такой рацион питания помогает нормализовать стул.

Следует включить в меню блюда, содержащие отруби, пшеницу, зерно, листовые и зеленые овощи. Специалисты рекомендуют употреблять ягоды асаи. Этот продукт является отличным антиоксидантом и средством профилактики многих заболеваний ЖКТ. Если невозможно приобрести асаи в свежем виде, то существует таблетированная форма или сок.



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