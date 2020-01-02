Яна Рудковская встретила Новый год вместе с сыновьями и мужем

Яна Рудковская встретила Новый год по-семейному: вместе с сыновьями и мужем Евгением Плющенко. О длительной подготовке к празднику знаменитый продюсер пояснила поклонникам в Instagram.
Организаторских способностей Рудковской не занимать, успешная бизнесвумен привыкла действовать строго по четко составленному плану. Чрезвычайная загруженность рабочего графика заставляет её приступать к реализации задуманного еще в начале декабря. Убранство дома было доверено опытным декораторам, чью безупречную работу оценила не только сама заказчица, но и поклонники в сети. Огромная красавица-елка украсила гостиную, в роскошном интерьере появилась новогодняя символика. На следующем этапе Яна Рудковская продумала праздничное меню и сервировку стола. Все было подготовлено на самом высоком уровне и под контролем знаменитости.
Встречать Новый 2020 год вместе с супругами собрались старшие сыновья продюсера от брака с Виктором Батуриным Андрей и Николай, а также шестилетний Саша. Совместный снимок у ёлки был выдержан в стиле family look. Работой старшего сына Андрея похвасталась Рудковская в сети. Здесь же она поздравила всех поклонников с Новым годом, поблагодарив за поддержку в трудном прошедшем году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает TMZ. Преступление было совершено в американском городе Олейте в штате Канзас 20 декабря.. Полиция подозревает, что Фитцджеральд собственноручно зарезала свою 68-летнюю мать. Убийству предположительно предшествовала ссора и драка. Фитцджеральд отвезли в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью. Актрису арестовали 31 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жители Самары «поздравили» Пермь с Новым годом стрельбой из автомата / 17 декабря
- Российские спортсмены отреагировали на решение ВАДА / 9 декабря
- Поклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе / 24 ноября
- В Украине в 2019 году правоохранители зарегистрировали рекордное количество производств по псевдоминированию / 28 ноября
- В московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду» / 16 декабря
- В Госдуме пообещали изучить расследование о связях журналиста «Новой газеты» с ИГ / 27 ноября
- Путин подписал обеспечивающий информирование о льготах закон / 28 декабря
- Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Париже / 25 ноября