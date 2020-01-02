Яна Рудковская встретила Новый год вместе с сыновьями и мужем

Яна Рудковская встретила Новый год по-семейному: вместе с сыновьями и мужем Евгением Плющенко. О длительной подготовке к празднику знаменитый продюсер пояснила поклонникам в Instagram.

Организаторских способностей Рудковской не занимать, успешная бизнесвумен привыкла действовать строго по четко составленному плану. Чрезвычайная загруженность рабочего графика заставляет её приступать к реализации задуманного еще в начале декабря. Убранство дома было доверено опытным декораторам, чью безупречную работу оценила не только сама заказчица, но и поклонники в сети. Огромная красавица-елка украсила гостиную, в роскошном интерьере появилась новогодняя символика. На следующем этапе Яна Рудковская продумала праздничное меню и сервировку стола. Все было подготовлено на самом высоком уровне и под контролем знаменитости.

Встречать Новый 2020 год вместе с супругами собрались старшие сыновья продюсера от брака с Виктором Батуриным Андрей и Николай, а также шестилетний Саша. Совместный снимок у ёлки был выдержан в стиле family look. Работой старшего сына Андрея похвасталась Рудковская в сети. Здесь же она поздравила всех поклонников с Новым годом, поблагодарив за поддержку в трудном прошедшем году.

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