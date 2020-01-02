Клинтон стала ректором британского университета

Бывший госсекретарь и кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Должность отошла Клинтон с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту, передает РИА «Новости».

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества.

Напомним, Клинтон считалась безусловным фаворитом на выборах в 2016 году, однако ее оппонент-республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу. Экс-госсекретарь также неудачно претендовала на демократическую номинацию в 2008 году, уступив будущему президенту США Бараку Обаме.

Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Трампа в 2020 году практически неминуема, и анализировала, как она скажется на отношениях наших стран.





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