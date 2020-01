Бельгийский суд приостановил экстрадицию экс-главы Каталонии Пучдемона

Суд Брюсселя приостановил ордер на арест и дальнейшую экстрадицию бывшего главы Каталонии и организатора референдума 2017 года о независимости Карлеса Пучдемона. Об этом пишет «Коммерсантъ». Суд признал его неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента.

«Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!» — написал на своей странице в Twitter Карлес Пучдемон.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law

— Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020

Это же решение коснулось другого каталонского политика Тони Комина. Пучдемон и Комин были избраны от списка каталонской коалиции Lliures per Europa на выборах в Европарламент, состоявшихся в Испании 26 мая.

В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида. Испанские власти признали его незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

В Каталонии прошли массовые протесты против вынесенных приговоров каталонским сепаратистам, участвовавшим в подготовке референдума.

Сам Карлес Пучдемон С 2017 года скрывается от испанского правосудия в Бельгии. В октябре 2019 года он сдался прокуратуре Бельгии. Решение о дальнейшей судьбе политика должен принять суд после рассмотрения вопроса об ордере на его арест.

