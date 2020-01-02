Большинство освобожденных украинцев можно выписать из «Феофании» в течение недели – замглавврача

Большинство украинцев, которые находятся в медучреждении «Феофания» после освобождения из ОРДЛО, могут быть вскоре выписаны. Об этом 2 января сообщил журналистам заместитель главного врача больницы Андрей Строкань, информирует УНН.

«В течение ближайшей недели практически 90% пациентов мы можем выписывать. Останутся только те, кто будет нуждаться в плановом оперативном лечении», – сказал он.

По словам замглавврача, «они все будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации».

«Самая большая проблема – это стоматология, но эта проблема, которая не может быть решена ни за неделю, ни за две, а у некоторых пациентов решение этой проблемы займет несколько месяцев, возможно, до года, учитывая имплантацию», – отметил Строкань.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

После освобождения в «Феофанию» попали 64 человека. Освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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