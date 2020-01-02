В Киеве произошла стрельба, двое людей получили ранения

В Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой, в результате чего два человека получили ранения. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба столичной полиции.
«К правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской… Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов», – рассказали в пресс-службе.
В результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители провели осмотр места происшествия, где выявили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств, все участники доставлены в Печерское управления полиции», – добавили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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