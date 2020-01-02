Люди чувствительно относятся к оскорблениям от роботов

Сотрудники Университета Карнеги-Меллона поделились результатами недавно проведенного эксперимента, в ходе которого выяснилось, что оскорбления и неприятные слова люди воспринимают близко к сердцу даже в том случае, если они звучат от робота.
В рамках эксперимента ученые задействовали 40 добровольцев, которые играли в игру с роботом. Полугуманоидный робот в ходе игры отпускал в адрес своего оппонента разные комментарии, которые были как приятными и дружелюбными, так и негативными. В итоге специалисты сразу отметили, что люди по-разному реагировали на слова андроида. Если его комментарии были добрыми, у людей поднималось настроение. Острые и негативные комментарии участники эксперимента люди принимали очень близко к сердцу.
Чтобы убедиться в реакции людей на слова робота, ученые провели 35 игр с каждым из добровольцев.
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Последнее: Сотрудники Университета Карнеги-Меллона поделились результатами недавно проведенного эксперимента, в ходе которого выяснилось, что оскорбления и неприятные слова люди воспринимают близко к сердцу даже в том случае, если они звучат от робота. В рамках эксперимента ученые задействовали 40 добровольцев, которые играли в игру с роботом. Полугуманоидный робот в ходе игры отпускал в адрес своего оппонента разные […]
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