Люди чувствительно относятся к оскорблениям от роботов

02.01.2020, 17:52, Новости дня

Сотрудники Университета Карнеги-Меллона поделились результатами недавно проведенного эксперимента, в ходе которого выяснилось, что оскорбления и неприятные слова люди воспринимают близко к сердцу даже в том случае, если они звучат от робота.

В рамках эксперимента ученые задействовали 40 добровольцев, которые играли в игру с роботом. Полугуманоидный робот в ходе игры отпускал в адрес своего оппонента разные комментарии, которые были как приятными и дружелюбными, так и негативными. В итоге специалисты сразу отметили, что люди по-разному реагировали на слова андроида. Если его комментарии были добрыми, у людей поднималось настроение. Острые и негативные комментарии участники эксперимента люди принимали очень близко к сердцу.

Чтобы убедиться в реакции людей на слова робота, ученые провели 35 игр с каждым из добровольцев.   



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Последнее: Сотрудники Университета Карнеги-Меллона поделились результатами недавно проведенного эксперимента, в ходе которого выяснилось, что оскорбления и неприятные слова люди воспринимают близко к сердцу даже в том случае, если они звучат от робота. В рамках эксперимента ученые задействовали 40 добровольцев, которые играли в игру с роботом. Полугуманоидный робот в ходе игры отпускал в адрес своего оппонента разные […]

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