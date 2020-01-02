Газпром нарастил добычу до максимума с 2012 года

Добыча газа Газпромом увеличилась по итогам прошлого года на 0,5% – до 500,3 млрд кубометров, достигнув лучшего результата с 2012 года, сообщил глава компании Алексей Миллер.
Экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года – до 199,2 млрд кубометров, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года, передает ТАСС.
Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% – до 37,7 млрд кубометров.
Суммарно Газпром поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд кубометров газа.
В 2019 году холдинг начал поставки газа по «Силе Сибири» в Китай, уже транспортировано 328 млн кубометров, этот объем будет наращиваться до проектных 38 млрд кубометров.
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Последнее: Добыча газа Газпромом увеличилась по итогам прошлого года на 0,5% – до 500,3 млрд кубометров, достигнув лучшего результата с 2012 года, сообщил глава компании Алексей Миллер. Экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года – до 199,2 млрд кубометров, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года, передает ТАСС. Экспорт […]
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