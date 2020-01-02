Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

02.01.2020, 17:37, Новости дня

Великое национальное собрание (парламент) Турции поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Как сообщил спикер ВНСТ Мустафа Шентоп, в голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 – против, передает ТАСС.

26 декабря Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле после этого отметили, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

В тот же день президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Турция открывает в Средиземном море второй фронт.



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Последнее: Великое национальное собрание (парламент) Турции поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как сообщил спикер ВНСТ Мустафа Шентоп, в голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 – против, передает ТАСС. 26 декабря Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп […]

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