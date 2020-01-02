Дочь Ивана Урганта, сын Валерии и другие звездные дети, отпраздновавшие Новый год со своими вторыми половинками

Недавно мы рассказывали про звездных дочерей и сыновей, которые еще вчера были детьми, участвовали с родителями в фотосессиях, выходили на сцену, держа в маленьких ручках микрофоны, и всячески умиляли поклонников, а сегодня стали самостоятельными героями новостей и светских хроник. В быстротечности времени убеждает лишь тот факт, что у многих из этих «еще вчера малышей» уже появились вторые половинки. Так, в минувший Новый год сразу несколько звездных детей опубликовали фото с возлюбленными.
Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман выложила фото с бойфрендом Мэттом Кэнноном.
Самый счастливый Новый год, —
подписала Соня фото.
Впервые о бойфренде Сони стало известно в июне. Мэтт — американец, он, так же как и Соня, учится в Калифорнии.
Соня Киперман с бойфрендомКликните на фото для просмотра галереиДочь певицы Славы — 20-летняя Александра — уже три года встречается с молодым человеком по имени Дмитрий. Мама отношения дочери полностью одобряет: сняла для них квартиру, когда еще Саша училась в школе, и стала мечтать о внуках. В интервью HELLO! Слава рассказывала, что готова уйти на пенсию, уехать жить в Сочи и нянчиться с Сашиными детьми. Неудивительно, что Новый год пара отметила по-семейному.
Дочь певицы Славы с бойфрендом ДмитриемКликните на фото для просмотра галереи
О том, что у сына Валерии Арсения Шульгина есть любимая девушка, стало известно в начале декабря. Представить ее общественности ему пришлось отнюдь не по радостному поводу — вместе они попали в серьезную автомобильную аварию. Все страшное осталось позади, и Новый год они отмечали вместе — счастливые и влюбленные.
Арсений Шульгин с возлюбленной ЛианойКликните на фото для просмотра галереиДочь Ларисы Гузеевой также представила своего бойфренда подписчикам в новогоднюю ночь. 19-летняя Ольга Бухарова опубликовала романтичное фото, подписав его «Мы как кола и ментос». Известно, что избранник Ольги Алексей работает веб-дизайнером, а она сама — преподает английский язык.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга с бойфрендомВ декабре прошедшего года старшая дочь Ивана Урганта Эрика оказалась в центре расистского скандала. Эрика, которая в августе отметила 19-летие, сейчас живет в Нью-Йорке. Там она учится в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». С начала осени она начала публиковать кадры со своим бойфрендом Мозесом, и, судя по подписям, отношения у них весьма серьезные. В новогоднюю ночь она выложила новую серию снимков с возлюбленным.
Дочь Ивана Урганта Эрика с бойфрендомБойфренд Эрики Куталия
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Последнее: Недавно мы рассказывали про звездных дочерей и сыновей, которые еще вчера были детьми, участвовали с родителями в фотосессиях, выходили на сцену, держа в маленьких ручках микрофоны, и всячески умиляли поклонников, а сегодня стали самостоятельными героями новостей и светских хроник. В быстротечности времени убеждает лишь тот факт, что у многих из этих «еще вчера малышей» уже […]
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